Gelegenheit zum Kennenlernen : Stadt Monheim bedankt sich bei Pflegefamilien

Monheim Diesmal gab es einen Brunch im „Pfannenhof“.

Mit einer Dankeschön-Veranstaltung für Verwandtenpflegefamilien hatt sich die Stadt Monheim bei all denjenigen erkenntlich gezeigt, die Kindern in ihrer Familie ein zu Hause geben, wenn diese nicht bei den leiblichen Eltern leben können. Diesmal gab es einen Brunch im „Pfannenhof“. Einige Teilnehmer hatten sich bereits auf früheren Veranstaltungen für Pflegefamilien kennengelernt, etwa beim Klettern oder Bowling für Kinder. Die Treffen haben sich als gute Gelegenheit für alle Verwandtenpflegefamilien erwiesen, gemeinsame Erfahrungen auszutauschen, sich gegenseitig Tipps zu geben und zu erfahren, wie viele Familien in einer ähnlichen Situation sind wie sie. Im Pfannenhof verabschiedeten sich die Familien zudem von der langjährigen Mitarbeiterin im städtischen Pflegekinderdienst, Gudrun Scheckler-Dräger, und lernten ihre Nachfolgerin Tanja Scholten kennen.