Konzert in Monheim : Angelo Kelly begeistert Fans auf der Bürgerwiese

Monheim Allein die Facebook-Seite von Angelo Kelly quillt über von Dankes- und Liebesbekundungen, Herzchen und Fotos für das Freiluft-Konzert auf der Bürgerwiese, „das ein paar Stunden alle Sorgen und Probleme vergessen“ ließ.

Dadurch, dass Angelo Kelly nicht nur die Familientradition fortsetzt, sondern auch noch vielen als Leadsänger der Kelly Family aus den 90ern bekannt ist, zog das Konzert Irish-Folk-Fans aller Altersgruppen an, sowie ein internationales Publikum. „Wir hatten Gäste aus Irland, Polen und Belgien“, berichtet Frank-Uwe Orbons, Sprecher der Kulturwerke GmbH. Auch aus anderen Teilen Deutschlands seien Gäste trotz des sehr dicht besetzten Kalenders der Deutschland-Tour angereist. Neben selbst komponierten Songs spielten die Kellys auch einige Klassiker, wie „Whiskey in the jar.“ Besonders gut kam bei den Fans an, dass Angelo Kelly sich nach dem Konzert sehr viel Zeit für persönliche Begegnungen nahm. „Über anderthalb Stunden gab er Autogramme und posierte für Selfies“, so Orbons. Sehr dankbar seinen die 1000 Gäste gewesen, auf der großzügigen Fläche vor der Bühne nicht „eingepfercht“ worden zu sein.