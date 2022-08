Langenfeld: Hoher Schaden nach Unfall in Reusrath​

Langenfeld Am Sonntag, 14. August, kam es in Reusrath zu einem Unfall mit hohem Schaden. Ein 20-jähriger Langenfelder wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus.

Folgendes war geschehen: Gegen 22.25 fuhr ein 18-jährige Fahranfängerin aus Frechen mit einem Ford Fiesta die Bergische Landstraße in Richtung Autobahn. An der Einmündung Furth bog sie irrtümlich nach links in die Anliegerstraße ein. Als sie ihren Irrtum gleich erkannte, wendete sie ihr Fahrzeug und wollte von der Straße wieder nach links in Richtung Autobahn einbiegen. Dabei übersah sie jedoch den VW Scirocco eines 20-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoßkam der VW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit großer Wucht in eine dortige Leitplanke.