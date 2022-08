Langenfeld Openair-Kino : Knallhartes Vergnügen im Mondschein

Langenfeld Die „Seelichtspiele“ lockten mit den beiden Blockbustern „Gugelhupfgeschwader“ und „Bullet Train“ 550 Zuschauer in den Freizeitpark. In diesem Sommer sind die Bedingungen für Outdoor-Veranstaltungen optimal.

Von Isabel Klaas

Sie heißen immer noch „Seelichtspiele“. Allerdings schwebt die große aufblasbare Leinwand nicht mehr über dem Teich im Freizeitpark, sondern wird auf der Wiese aufgebaut. Der Beliebtheit des traditionellen Open-Air-Kinos, veranstaltet von der Schauplatz GmbH, tut das allerdings keinen Abbruch. Nicht nur die Monheimer schätzen ihr Sommer-Kino unter freiem Himmel. Auch in Langenfeld ist das traditionelle Freiluftspektakel, zu dem Schauplatz-Chef Georg Huff seine Gäste am Freitag- und Samstagabend begrüßte, beliebt. Leider waren in diesem für Outdoor-Veranstaltungen idealen Sommer nur zwei Kino-Abende mit Blockbustern angesetzt. Bei diesem Wetter hätte man sich ein paar mehr gewünscht.