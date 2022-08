Monheim Schürefest : Beate Blank ist die neue Miss Kradepohl

Monheim An dem Umzug anlässlich des Schürefests nahmen 650 Menschen teil. Es zogen nicht nur karnevalistische Gruppen sondern auch andere Vereine mit, wie etwa die Volti-Gruppe.

(elm) Das lange Warten ist Teil der Tradition. Vier Jahren mussten vergehen, bis die Monheimer Altstadt-Funken wieder mit „Mann und Maus“ an ihre Geburtsstätte, dem Kradepohl, zogen, um ihren Gästen über vier Tage ein tolles Fest zu bereiten. 1953 war der Geburtsort tatsächlich eine „Schür“ (Scheune), heute indes wird das Schürefest in einem großen Festzelt und einem liebevoll gestalteten Biergarten gefeiert. Die Premiere der „Afterwork-Party“ mit Musik von Philipp Godart war gut besucht. „Auch wenn wir ein bald 95-jähriger Traditionsverein sind, wollen wir mit der Zeit gehen und haben unser Format etwas angepasst“, berichtet der 1. Vorsitzende Torsten Schlender, der seit fast zwei Jahren mit seinem Team die Veranstaltung organisiert hat. „Wir sind am Donnerstag gestartet, dafür haben wir uns vom karnevalistischen Montagnachmittag getrennt, da hier das Interesse stark nachgelassen hatte“, so Schlender. „Wir sind begeistert, wie viele Besucher – trotz anhaltender Pandemie – an den Kradepohl gekommen sind“.