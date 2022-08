Tier der Woche : Belle hat noch Flausen im Köpfchen

Belle macht es sich gemütlich. Foto: Tierheim Hilden

Die Liste mit den „Das nervt mich“-Beispielen kann bei Katzen so einige Seiten füllen. So viel Potential trägt eine Samtpfote in sich, um Frauchen oder Herrchen zu nerven. Doch können diverse Unarten durchaus mit Verständnis und Einfühlung abtrainiert werden.

Es ist halt so: Hunde kann man erziehen, für Katzen, diese speziellen Freigeister, sind wir nun einmal nur Personal.