Langenfeld: Vier Verletzte nach Autounfall in Richrath​

Langenfeld Am Samstag, 13. August, kam es in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos. Dabei wurden vier Personen verletzt, drei davon leicht, eine davon schwer.

Gegen 18.50 Uhr fuhr eine 42-jährige Düsseldorferin mit ihrem Opel in Richrath über den Winkelsweg. Als sie dort nach links in die Richrather Straße abbiegen wollte, missachtete sie den vorfahrtberechtigten Skoda eines 19-jährigen Langenfelders. Es kam zum Zusammenstoß, wobei durch die Wucht des Aufpralls der Opel noch in den Ford einer 59-jährigen Langenfelderin geschoben wurde.Bei dem Unfall wurde der 19-Jährige Langenfelder schwer am Arm verletzt. Er musste ebenso wie die beiden leicht verletzten Autofahrerinnen sowie die 81-jährige Beifahrerin der Langenfelderin mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Alle drei Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der bei dem Unfall entstandene Schaden wird auf eine Höhe von rund 15.000 Euro geschätzt.