Skaterhockey : Devils mit Spaß am Sport beim Jubiläumsspiel

Langenfeld Die Skaterhockey-Traditionsmannschaft der SG Langenfeld Devils schlägt ihr Hobbyteam klar – der Spaßfaktor kommt dabei aber nicht zu kurz. Alle schwelgen in Erinnerungen an die vergangenen 25 Jahre.

Der Spaßfaktor kam nicht zu kurz. Obwohl die tropischen Temperaturen in der Halle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums nicht optimal waren, feierten die SG Langenfeld Devils (SGL) ihr 25-jähriges Bestehen sehr ausgiebig. Letztlich setzten sich die „Devils-Oldstars“ mit Größen wie Keeper Thomas Schütt, Frank Pensky und Lars Kehren verdient mit 9:1 (3:0, 3:1, 3:0) gegen die Hobbymannschaft „Devilrats“ durch. Weil es in der Halle deutlich wärmer als 30 Grad war, stoppten die Schiedsrichter nicht die Zeit, sondern ließen sie einfach laufen.

Vor dem Start erinnerten sich die Spieler und rund 200 Zuschauer an die Geschichte der Devils, die vor mehr als 25 Jahren im Langenfelder Freizeitpark begann. In seiner Rede lobte SGL-Präsident Jürgen Klein die Entwicklung der Devils. Darüber hinaus würdigte der heutige Abteilungsleiter Dirk Echstenkämper seine Vorgänger Jost Henke, Pensky und Lars Kehren. „Das war eine wunderbare Geste von Jürgen und Dirk. Wir haben uns sehr darüber gefreut, wie Dirk das Spiel mitorganisiert hat“, sagte Pensky.

Zudem harmonierte das Team sehr gut. Schütt spielte mit seinen ehemaligen Schützlingen: „Als die Jungs noch Schüler und Studenten waren, habe ich sie schon begleitet. Alleine an ihren Bewegungen konnte ich jeden einzelnen Spieler erkennen. Es ist fantastisch, was die Jungs in all den Jahren privat, beruflich und sportlich erreicht haben.“ Im zweiten Abschnitt trafen Nicky Kunze (22./28.) und Kehren (33.), bevor Christopher Nimbs für die „Devilrats“ auf 1:6 (37.) verkürzte. Keeper Schütt sorgte mit einem Solo für weiteres Aufsehen. Anschließend schraubten Schmitz (41.), Kehren (48.) und Kai Besken (52.) das Ergebnis im letzten Drittel weiter in die Höhe.