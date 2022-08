Begeisterung bei Sportlern und Fans : Die European Championships zeigen, wie Sport begeistern kann

Foto: dpa/Soeren Stache 24 Bilder Das war die Eröffnungsfeier der European Championships 2022

Meinung München Als Mini-Olympia sind die European Championships schon im Vorfeld oft betitelt worden, als Chance, Menschen auch wieder für die Idee von Olympischen Spielen zu begeistern. Am ersten Wochenende ist das Konzept des Events voll aufgegangen.

So macht eine sportliche Großveranstaltung Spaß – für Athletinnen und Athleten, Fans, Zufallsbesucher und Veranstalter. Die European Championships in München waren an den ersten Tagen ein voller Erfolg. Nicht nur die sportlichen Sieger sind Gewinner dieses größten Multisportevents in Deutschland seit Olympia 1972, mit Europameisterschaften in neun Sportarten an elf Tagen. Die mehr als 4700 Athletinnen und Athleten, die neun Sportarten selbst sind die Gewinner. Denn seit Donnerstag stehen sie im Mittelpunkt nicht nur der TV-Übertragungen bei ARD und ZDF.

Zehntausende Menschen sorgten vor allem ab Freitag für Feierstimmung, die viele der Aktiven so noch nicht erlebt haben bei ihren bisherigen Wettkämpfen. Ob im ausverkauften Velodrom bei den ersten Medaillenentscheidungen im Bahnrad, in der Turnhalle, auf dem Königsplatz beim Klettern oder im Olympiapark an der Triathlonstrecke – überall war es voll, überall feuerten die Zuschauer nicht nur die Deutschen euphorisch an. Die Triathleten wurden gar in Tour-de-France-Manier von mitlaufenden Fans den Olympiaberg hochgetrieben.

„Das war der absolute Wahnsinn“, war immer wieder von den Athletinnen und Athleten zu hören. Und nach den vielen Monaten ohne Zuschauer während der Pandemie tat die Unterstützung den Sportlerinnen und Sportlern sichtlich gut. Viele griffen die Partystimmung von den Rängen auf, animierten das Publikum zum Klatschen, zur La Ola, zum Tanzen.

Dass sie so viele Zuschauer anziehen würden, hatten viele gehofft, die Wenigsten aber wohl erwartet. Dabei ist genau das die Idee der European Championships: Aufmerksamkeit und Sendezeiten für Sportarten, die sonst abseits der großen Medienpräsenz und oftmals nur vor ein paar Hundert treuen Fans und Familienangehörigen stattfinden. Zu einigen Wettkämpfen war der Eintritt daher auch gänzlich frei. Diese Idee geht voll auf.

Schon vor vier Jahren schalteten Millionen bei den TV-Übertragungen von ARD und ZDF ein. In München wollte man nun auch das Live-Publikum anlocken und gestaltete rund um die sportlichen Wettkämpfe ein riesiges Musik-, Kultur- und Spaß-Programm. Das ersten Wochenende hat gezeigt, dass die Mischung funktioniert.

Ein immens wichtiges Signal vor allem für den Sport in Deutschland. In den vergangenen Jahren war hierzulande zumeist die Rede von Desinteresse am Sport, vor allem an Großevents. Olympiabewerbungen scheiterten immer wieder am Veto der Bürger.

Die European Championships, die gern auch als Mini-Olympia bezeichnet werden, senden Bilder in die Welt, die zeigen, wie sehr Sport, vor allem als Live-Erlebnis, begeistern kann. Wie Sport Menschen friedlich feiernd zusammenführen kann. Wie das Miterleben von sportlichen Erfolgen Kinder motivieren kann, selbst Sport zu treiben.