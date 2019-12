Ermittlungen gehen weiter : Kindesmissbrauch: Verdächtiger aus U-Haft entlassen

Langenfeld Bei den Ende Oktober aufgedeckten Fällen von Kindesmissbrauch durch mehrere Männer vor laufender Kamera und dem Austausch der Bilder in Chat-Gruppen ist ein Tatverdächtiger aus Langenfeld aus der Untersuchungshaft entlassen worden.

Der 33-Jährige war einer der Festgenommenen bei den Ermittlungen, die in Bergisch Gladbach ihren Ausgangspunkt hatten. Etliche Männer sollen ihre Kinder missbraucht und Bilder davon in riesigen Chat-Gruppen geteilt haben. Nach Angaben des Kölner Oberstaatsanwalts Ulrich Bremer wird dem Langenfelder sexueller Missbrauch vorgeworfen.

Die Ermittlungen hatten in Bergisch Gladbach ihren Ausgangspunkt genommen. Allein in Nordrhein-Westfalen sitzen bisher acht Verdächtige in Untersuchungshaft, außerdem gab es je eine Festnahme in Hessen und Rheinland-Pfalz. In dieser Woche hat sich die Zahl der Beschuldigten auf 20 erhöht. Mehr als 3000 Datenträger wurden beschlagnahmt, die von Hunderten Polizisten durchforstet werden. Für die Ermittler stellt der Missbrauchsfall eine Mammutaufgabe dar: Sie arbeiten sich durch riesige Mengen von Daten, unter denen sich massenhaft belastendes, kinderpornografisches Material befindet. Man stehe mit den Ermittlungen noch ganz am Anfang, betonen Polizei und Staatsanwaltschaft.