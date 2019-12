Einbruch : Einbrecher kommen durchs Fenster

Monheim Mit noch unbekannter Beute sind am Mittwoch Einbrecher geflohen.

Wie die Polizei mitteilt, sind die Täter in der Zeit zwischen 8.15 und 12.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Geschwister-Scholl-Straße in Monheim eingebrochen. Ein oder mehrere unbekannte Täter sollen zunächst versucht haben, die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung aufzuhebeln, was misslang. Anschließend gelangten die Täter durch ein Fenster in die Wohnung. Sie durchsuchten die Räume nach Wertsachen und verließen das Haus durch die von innen geöffnete Terrassentüre in unbekannte Richtung. Zurück blieb laut Polizeibericht ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.