Stadtgespräch : Erst Friedenskirche, dann Wasserburg

Monheim/Langenfeld Der Chor „Voice Art“ ist auch beim „Advent auf Haus Graven“ am Sonntag dabei.

(gut) Bis vor sechs Jahren waren sie die „Gospel Singers“, seitdem erfreut der Langenfelder Chor unter dem Namen „VoiceArt“ mit seinem Gesang. Zuletzt trat die gemischte Truppe am vorigen Wochenende in der Baumberger Friedenskirche (RP-Foto: Ralph Matzerath) und tags darauf in St. Gerhard in Langenfeld-Gieslenberg auf. Am Sonntag, 22. Dezember, trägt VoiceArt zum „Advent auf Haus Graven“ bei, der Wasserburg in Wiescheid. Der Chor wird ab 15.30 Uhr singen, nach den Auftritten mehrerer Musikformationen (ab 11 Uhr) und der „S(w)inging Family“ und vor dem Blasorchester der Langenfelder Stadtmusikanten, die bei der vorweihnachtlichen Feier im historischen Ambiente den Abschluss machen. Das Repertoire von VoiceArt reicht von Gospel und Jazz über Pop und Blues bis hin zu Africans. Auch CD’s hat der gemischte Chor schon aufgenommen, zuletzt zu seinem 25-jährigen Besthen. Mehr unter www.voiceart-langenfeld.de.