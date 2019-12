Stadtgespräch : Langenfelderin schreibt von der Liebe

Info

Was Books on Demand – Bücher auf Abruf: Sie werden erst gedruckt, wenn sie bestellt werden. Das kann günstigenfalls nur ein paar Tage dauern. Buchhändlerin Sabine Kolodzinsky von der Bücherei Langen in Langenfeld erklärt: „Books on Demand werden in der Reihenfolge gedruckt, in der sie bestellt werden. Das kann etwa vor Weihnachten schon mal zwei bis drei Wochen dauern, bis man es dann bekommt.“

Für wen „Die Autoren sind nicht nur Lieschen Müller, die ihre Gedichte gedruckt sehen will, sondern es sind oft Leute mit Nischenthemen. Für sie und ihre Leser ist das ideal. Früher mussten Autoren eine gewisse Zahl an Büchern kaufen und die dann privat verkaufen. Heute ist das viel einfacher.“