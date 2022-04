Missbrauchsvorwürfe im Kreis Viersen : Prozess gegen Tanzlehrer beginnt

Kreis Viersen Laut Anklage muss sich ein Tanzlehrer wegen des Vorwurfs des sexuellen Missbrauchs an Schülerinnen vor Gericht verantworten. Die vier mutmaßlichen Opfer waren zum Tatzeitpunkt zwischen zwölf und 15 Jahre alt.

In einem Fall soll der Angeklagte einen schweren sexuellen Missbrauch an einem Kind verübt haben. In 36 Fällen soll er sich wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern strafbar gemacht haben. Weitere Anklagevorwürfe beinhalten eine versuchte sexuelle Nötigung in einem minder schweren Fall und den Besitzes kinderpornographischer Schriften in Tateinheit mit dem Besitz jugendpornographischer Schriften.