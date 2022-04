Kultur in Schwalmtal : Premiere für Talkrunde mit Frank Schiffers

Moderator Frank Schiffers (l.) plauderte mit Professor Thomas Heyer (2.v.l.), Lothar Lange und Alexandra Schwartze. Foto: bigi

Schwalmtal Sportlerin Alexandra Schwartze, Tenor Thomas Heyer und Theater-Mann Lothar Lange, waren die Gäste bei der ersten Ausgabe von „Franks Sitzecke“ im Pfarrzentrum in Schwalmtal-Amern. Was sie erzählten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Birgit Sroka

Die Talkrunde „Franks Sitzecke“ mit Moderator Frank Schiffers ist in Viersen und Brüggen ein beliebtes Format: Jetzt fügte Schiffers mit der Gemeinde Schwalmtal einen weiteren Veranstaltungsort hinzu. Erstmals konnte der Viersener drei Gäste, die nicht nur in Schwalmtal viele Menschen kennen, im Amerner Pfarrzentrum „Die Brücke“ begrüßen. Der Erlös des Abends wurde gespendet.

Die Talkrunde im Pfarrzentrum lockte zwar nur rund 30 Gäste an. Aber die, die dort waren, hatten definitiv ihren Spaß. Denn die Gäste hatten einiges zu erzählen. Dabei waren: Thomas Heyer, Tenor und Professor für Gesang, Lothar Lange, ehemaliger Gymnasiallehrer und Regisseur bei den Oldies der Theater AG, sowie Alexandra Schwartze, erfolgreiche Langstreckenläuferin beim OSC Waldniel und Sportlerin des Jahres 2018 der Gemeinde Schwalmtal. Sie plauderten ausgesprochen unterhaltsam, locker und sympathisch.

Auf der Bühne der „Brücke“ gab es kein Mikro, keinen Schnickschnack, nur bequeme Sitzmöbel, zwei kleine Tischchen, die drei Gäste und Gastgeber Frank Schiffers, der gewohnt routiniert durch den Abend führte. In drei Blöcken unterhielt er sich locker mit seinen Gästen.

Alexandra Schwartze (58) begann 1977 mit dem Laufen, damals noch barfuß, wie es üblich war. Als 15-Jährige lief sie bei einer inoffiziellen Weltmeisterschaft in Schwalmtal als „Miss Europa“ einen Marathon. Der Waldnieler Laufdoktor Ernst van Aaken hatte damals Frauen von fünf Kontinenten zu dem Laufwettkampf eingeladen. „Damals gab es noch eine Diskussion, ob es gesund ist, so lange zu laufen. Man hatte mir gesagt, ich solle ganz gemütlich laufen. Ich bin das so langsam angegangen, dass ich eine Zeit von 3:26 Stunden erreicht habe. Ich war total unterfordert“, erzählte Alexandra Schwartze mit einem Grinsen. Sie habe immer noch beim Laufen einen Killerinstinkt, laufe aber dennoch jetzt ohne Druck.

Lothar Lange (77) bestätigte das Gerücht, das seinetwegen die Nonnen in der Klosterschule in Grefrath-Mülhausen in Ohnmacht gefallen sind. „Ich habe es geschafft, Shakespeares ,Sommernachtstraum‘ mit dem heute sehr erfolgreichen Schauspieler Thomas Loibl zu inszenieren. Er hatte einen nackten Oberkörper und eine tierisch angelegte Lederhose. Das war zu viel für die Nonnen und ich musste bei der Direktion antanzen“, erinnert Lange sich lachend. Außerdem erzählte er, wie er als einziger männlicher Schüler in ein Mädchengymnasium gehen durfte, da man ihn dort für eine Gastrolle haben wollte. „Das war für mich der Ritterschlag“, schilderte Lange.

Kein Ritter, aber ein Professor: Professor Dr. Thomas Heyer (59) benutzt seinen Titel nur, wenn er schneller einen Arzttermin benötigt. Sein Debüt als Tenor hatte der Waldnieler als junger Mann in der Philharmonie in Köln – er fuhr im Frack auf dem Fahrrad zu seinem Auftritt. „Ich war damals ungebremst, samstagsabends noch als Elvis auf der Bühne, habe dann sonntags eine Oper gesungen“, berichtete Heyer. Der Professor mit Lehrstuhl in Frankfurt appelliert an das Publikum, sich Musik live anzuhören. „Die Konzerte, bei denen man dabei ist, sind die Momente der Wahrhaftigkeit. Und man kann nur vom Leben singen, wenn man das Leben auch kennt“, so Heyers.

Auch Moderator Frank Schiffers dankte Organisatoren und auch den Zuschauern: „Ein grandioser Abend.“