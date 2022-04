TV Korschenbroich geht unter : Fassungslosigkeit nach Debakel in Aldekerk

Im Hinspiel konnte sich der TV Korschenbroich gegen TV Aldekerk noch mit 33:27 durchsetzen. Foto: Dieter Wiechmann

Handball-Regionalliga Im Regionalliga-Spitzenspiel beim TV Aldekerk ist der TV Korschenbroich mit 27:42 unter die Räder gekommen und hat damit die größten Chancen auf die Meisterschaft verspielt. Coach Dirk Wolf sprach von einem kollektiven Versagen und war fassungslos über die Leistung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alyssa Pannwitz

Das hatten sich Spieler, Verantwortliche und auch die Fans des TV Korschenbroich sicherlich ganz anders vorgestellt: Im Nachholspiel der beiden Titelaspiranten setzte es am Dienstagabend eine deutliche 27:42-Klatsche (14:17) beim TV Aldekerk. „Ich kann mich nicht erinnern, jemals eine solche Klatsche bekommen zu haben“, wunderte sich der Korschenbroicher Trainer Dirk Wolf auch noch einen Tag nach der Begegnung. „Bis jetzt kann ich dieses Ergebnis nicht fassen und mir auch nicht erklären, wie es dazu gekommen ist.“ Im Kampf um den Aufstieg in die Dritte Liga war das ein herber Rückschlag für den TVK. Zwar besteht noch die theoretische Möglichkeit, den Meistertitel zu holen – aber die ist eben nur theoretisch. Denn dafür müssten die Konkurrenten aus Aldekerk und von interaktiv Handball in den kommenden Spielen Punkte liegen lassen.

Vor gut 300 Zuschauern brannten beide Teams ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Bereits nach elf Minuten waren 15 Tore gefallen – der TVK hatte mit 7:8 nur ganz knapp das Nachsehen. „Nach dem Spiel habe ich mich noch mit einigen Zuschauern unterhalten“, so Wolf. „Sie hatten den Eindruck, sie wären beim Tennis und nicht beim Handball.“ Es war schon ein enormes Tempo, was beide Seiten an den Tag legten.

INFO Aufstellungen und Torschützen in Aldekerk TV Aldekerk: Keutmann, Schoemackers - Jonas Mumme (8), Görden, Greitzner (7), Greven, Plhak (3/1), Jentjens (7), Gentges (1), Küsters (4), Julian Mumme (8), Teby (2), Rutten (4), Linden. TV Korschenbroich: Jäger, Graedtke - Schiffmann (7), Bark, Barwitzki (1), Brinkhues (2), Zidorn (2), Wolf (4), Tobae (1), Kauwetter, Biskamp (5/2), Neven (1), Schneider (3).

Allerdings waren die Abwehrreihen auf beiden Seiten nicht immer im Bilde. Die Fans wird es gefreut haben, konnten sie doch viele Treffer bejubeln. Die knappe Führung der Gastgeber hielt bis zur 29. Minute beim Zwischenstand von 15:14 an, ehe der TVK sich noch zwei Gegentreffer bis zum Halbzeitpfiff einfing. Bis dahin war von der deutlichen Niederlage des TVK nichts zu erahnen.

Nach dem Seitenwechsel brachen bei den Korschenbroichern jedoch alle Dämme. In der Abwehr fehlte jegliche Zuordnung, die gegenseitige Unterstützung war kaum noch gegeben und im Zusammenspiel lief es ebenfalls nicht mehr rund. So blieben die offensiven Bemühungen der Korschenbroicher im zweiten Durchgang nicht mehr als ein laues Lüftchen. Zwar erspielten sich die Gäste noch Chancen, aber entweder scheiterten sie am immer stärker werdenden Aldekerker Schlussmann Paul Keutmann oder die Würfe waren schlicht und ergreifend nicht platziert genug angebracht.Diese Unachtsamkeiten wurden sogleich mit erfolgreichen vorgetragenen Tempogegenstößen der Aldekerker bestraft.

„Bei uns funktionierte im zweiten Durchgang nichts mehr, während Aldekerk wirklich alles gelang“, ärgerte sich Wolf. So war dann bis zur 40. Minute bereits eine Vorentscheidung gefallen, als der TVK bereits mit 18:27 ins Hintertreffen geriet.„Natürlich fehlten uns bei den vielen verletzten und angeschlagenen Spielern die Alternativen, aber das soll für diese Leistung keine Entschuldigung sein“, betonte der Korschenbroicher Trainer. „Es ist nicht einfach, direkt nach der Arbeit unter der Woche den Schalter umzulegen, aber sich so schnell aufzugeben, darf einfach nicht passieren. Das war bis auf wenige Ausnahmen ein kollektives Versagen. Wir müssen versuchen, diese Niederlage so schnell wie möglich aus den Köpfen zu bekommen und uns auf die kommenden Aufgaben konzentrieren.“