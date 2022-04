Persönlichkeit aus Born : Tafel an Platane erinnert an einen bekannten Borner

Das ist die neue Erinnerungstafel für die Malzkorn-Platane. Foto: off

Brüggen Am bundesweiten Tag des Baums (25. April) erhielt die Platane in Born am Vennberg einen Namen: „Malzkorn-Platane“. Vor 70 Jahren pflanzte sie der Lehrer, Schriftsteller und Naturschützer dort. Darauf weist jetzt ein Schnitzwerk darauf hin, das nicht zu übersehen ist.

Am bundesweiten Tag des Baums (25. April) erhielt die Platane in Born am Vennberg einen Namen: „Malzkorn-Platane“. Vor 70 Jahren pflanzte sie der Lehrer, Schriftsteller und Naturschützer dort. Darauf weist jetzt ein Schnitzwerk darauf hin, das nicht zu übersehen ist. Geschaffen hat es Herbert Karner.

Bei dieser Gelegenheit erinnerte sich Herbert Karner von den Heimatfreunden St. Peter Born an seine Schulzeit bei Malzkorn: „Lehrer Malzkorn pflanzte mit uns Schülern einen Platanenbaum. Jetzt ist dieser zu einem mächtigen Baumveteranen herangewachsen.“ Karner, als begnadeter Schnitzer bekannt, fertigte dafür eine Erinnerungstafel: „In der Mitte begrüßen sich liebevoll zwei Fischotter.“ Diese Darstellung entnahm er einer Zeichnung aus dem „Patschel“-Roman von Heinrich Malzkorn.