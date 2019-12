Für 2020 : Peto setzt Haushalt durch – Opposition warnt vor Risiken

Monheim Bürgermeister-Partei spricht von Erfolg, die CDU von defizitären „Schattenhaushalten“ der Stadttöchter.

Mit der Mehrheit von Peto hat der Monheimer Stadtrat den Haushalt für 2020 beschlossen. 349 Millionen Euro will die Stadt ausgeben – davon fließen 137,48 Millionen Euro an den Kreis, für Investitionen sind 135,7 Millionen Euro vorgesehen. Den Ausgaben stehen Erträge in Höhe von rund 347,4 Millionen Euro sowie Zinseinnahmen von rund 1,7 Millionen gegenüber. Am Ende könnte ein leichtes Plus von etwa 50.000 Euro stehen – trotz leicht sinkender Gewerbesteuereinnahmen auf veranschlagte 250 Millionen Euro.