Auf Sammelkarten : Für Punschpunkte gibt es wieder Monheimer Tasse

Monheim Ab sofort gibt es wieder für treue Geschäftskunden und Kneipengänger in Monheim Sammeltassen mit einem Bildmotiv der Altstadt.

Für jeden Einkauf über 5 Euro gibt es in Monheim in teilnehmenden Läden, Gaststätten, Cafés oder bei Dienstleistern einen Punschpunkt. Zehn Punkte können unter dem Motto „Treue bringt Tasse“ gegen das käuflich nicht erhältliche Sammlerstück eingetauscht werden. Dies sei im Bürgerbüro im Rathaus möglich, außerdem in den Läden „Wollwiesel“, Hauptstraße 80, und bei „Ballon Baumberg und mehr“, Geschwister-Scholl-Straße 61. Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr. Vom 24. bis zum 26. Dezember, am 31. Dezember und 1. Januar bleibt das Bürgerbüro geschlossen.