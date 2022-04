Erfolg der Polizei : Raub im Garather Forst: Hildener in Untersuchungshaft

Ein 15-Jähriger sitzt wegen dringenden Tatverdachts in Untersuchungshaft. Foto: dpa/Johannes Neudecker

Hilden/Düsseldorf Seit letzter Woche befindet sich ein 15-Jähriger aus Hilden in Untersuchungshaft. Er wird beschuldigt, maßgeblich an dem Raub am 11. April am Garather Forst beteiligt gewesen zu sein.

