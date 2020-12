Corona-Ticker : Im Südkreis keine neuen Infektionen

Langenfeld/Monheim Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch 909 mit dem Coronavirus Infizierte, 39 mehr als am Dienstag. Gestorben sind ein 82-jähriger Velberter und ein 48-jähriger Ratinger. Mit ihnen zählt der Kreis Mettmann bislang 178 Corona-Tote.

Von den aktuell Infizierten wohnen in Erkrath 66 (-4 im Vergleich zu Dienstag / 0 Neuinfizierte), in Haan 71 (0/1), in Heiligenhaus 49 (+2/3), in Hilden 109 (-4/0), in Langenfeld 65 (-3/0), in Mettmann 71 (+2/4), in Monheim 51 (0/0), in Ratingen 147 (-8/10), in Velbert 229 (+51/62) und in Wülfrath 51 (+3/5). Als genesen gelten kreisweit 7088 Menschen, darunter 714 Langenfelder und 678 Monheimer. 113 Covid-19-Kranke sind aktuell in einer Klinik, darunter 14 Langenfelder und 6 Monheimer. Die Neuinfektionen-Inzidenz liegt bei 145,0 (-0,6).