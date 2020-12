Nachbarschaft und Naturschutz : Bürgerverein Langfort stellt sich neu auf

Langenfeld Der erweiterte Vorstand um den Vorsitzenden Frank Klarmann möchte verstärkt junge Familien ansprechen und Schwerpunkte bei den Themen Naturschutz sowie beim Service für Ältere setzen.

Den Bürgerverein Langfort gibt es seit mehr als 30 Jahren. Die Menschen im Ortsteil hatten sich damals aus Protest zusammengeschlossen: Die Stadt plante vom Weißenstein eine Durchgangsstraße bis zur Jahnstraße zu bauen. Man wehrte sich erfolgreich gegen das Vorhaben, und so ist Langfort recht beschaulich geblieben. Das Engagement der Mitglieder im Bürgerverein ist bis heute ungebrochen. Sie organisieren Feste und Patenschaften. Verkehrsthemen spielen aber immer noch eine wichtige Rolle, wie beispielsweise bei der Unterschriftenaktion zur Verkehrsberuhigung am Alten Broich. 150 Leute haben sich beteiligt.

Doch mehr und mehr sind Umwelt- und Naturschutz in den Fokus gerückt. „Und junge Familien“, sagt Frank Klarmann. Der Vorsitzende (70), seine Frau und Schatzmeisterin Gudrun (69) sowie die zweite Vorsitzende Marion Schwartzkopff (68) haben Ideen gesammelt und eine Neuausrichtung angestoßen. „Wir möchten einen ,Brückenschlag’ versuchen“, erläutert Schwartzkopff. Im Viertel mit seinen gepflegten Reihen- und Einfamilienhäusern und nur wenigen Mietwohnungen lebten viele gut situierte Menschen um die 60 Jahre. Vermehrt zögen aber Familien mit Kindern dazu. So wünsche sich der Bürgerverein, die ältere mit der jungen Generation zusammenzuführen.

Ziele Nachbarschaftliches Zusammenwirken, soziale Projekte etc.

Ein wichtiges Anliegen ist Frank Klarmann außerdem die Aufforstung des kleinen Wäldchens an der Straße Weißenstein. Gemeinsam mit dem zuständigen Förster Karl Zimmermann und Stadtplaner Stephan Anhalt hatten Anwohner und Mitglieder des Bürgervereins einen Rundgang gemacht und dabei viele Vorschläge unterbreitet. „Wir werden eingebunden“, sagt Klarmann, der die Entwicklung im Blick hat und fortlaufend auf der Homepage des Verein berichten wird. Die neue Homepage (www.bv-langfort.de) ist derzeit im Aufbau und wird voraussichtlich noch im Dezember frei geschaltet. Mehr als bisher soll sie zu einem Kommunikationsinstrument für die Mitglieder und Anwohner werden und dem Austausch dienen.

Außerdem hat der Bürgerverein ein neues, kreisförmiges Logo in den Farben rot und grün. Es habe den Charakter eines Stempels, beschreibt der Vorsitzende. Große und kleine Menschen sind rund herum angeordnet.

Zukünftig möchte der Vorstand eine Bürgerbegegnungsstätte im Einkaufszentrum Langfort ansiedeln. Dort gebe es Leerstände. Platz sei also vorhanden. Das Zentrum solle sich von den i-Punkten für Senioren insofern unterscheiden, dass der Bürgerverein dort eigene Themen platzieren und einen Treffpunkt für die Nachbarn etablieren möchte. Frank Klarmann, der zudem mit der Arbeiterwohlfahrt ein Lebensmittel-Bestellsystem für Senioren in Langfort plant, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, kann sich das Bürgerzentrum auch dafür als Anlaufpunkt vorstellen.