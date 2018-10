Langenfeld: Guido Garlip ist Chefarzt an der LVR-Klinik

LANGENFELD/monheim Guido Garlip (47) leitet jetzt an der Langenfelder LVR-Klinik die Abteilung für Gerontopsychiatrie und Neurologie.

Er folgt auf Hartmut Belitz (66), der seit 1986 Chefarzt der Abteilung war und in den Ruhestand gegangen ist. Klinikvorstand Holger Höhmann würdigte Belitz bei der Amtsübergabe. Dieser habe „durch sein stets patientenorientiertes und fortschrittliches Denken die Entwicklung der Klinik zu einem modernen Fachkrankenhaus maßgeblich geprägt“. In seine Fußstapfen tritt nun Garlip, der seit 2008 in der psychiatrischen LVR-Klinik an der Kölner Straßetätig ist; anfangs als Assistenzarzt und zuletzt als leitender Oberarzt.