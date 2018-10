Brand in Langenfeld: Feuerwehr löscht großen Strauch

Brand in Langenfeld

Langenfeld Die Hauptwache rückte zur Düsseldorfer Straße aus. Die Brandursache ist unklar.

Zu einem brennenden Strauch ist die Feuerwehr Langenfeld am Sonntag gegen 19.55 Uhr ausgerückt. Einsatzort: Düsseldorfer Straße. Beim Eintreffen der hauptamtlichen Wache stellte sich heraus, dass ein großer Strauch in einem Garten brannte. Die Wehrleute löschten und verhinderten so das Übergreifen des Feuers. Während der Löscharbeiten musste die Düsseldorfer Straße im Bereich der Einsatzstelle gesperrt werden. Die Brandursache ist unbekannt. Zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr gestern keine Angaben.