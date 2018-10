Preis der Deutschen Popstiftung

Langenfeld Die Deutsche Popstiftung hat die Langenfelder Familienband vorgeschlagen.

„Unser fünftes Album ist jetzt gut genug, dass wir damit in die Öffentlichkeit gehen“, sagte Myriam Koudsi, als sie das Album Partykracher No.1 in Langenfeld präsentierte. Da lag sie wohl richtig. Denn die Deutsche Popstiftung hat die Gruppe, bestehend aus Koudsis Freundin Chris Koziel und den Kindern Emina, Deniz, Loreena, Mia, Ilyas und Yunis, jetzt für den 36. Deutschen Rock&Pop Preis 2018 vorgeschlagen.

Die 17 schwungvollen Lieder rangieren zwischen Kindersong, Karnevalslied und Schlager und fordern zum Mitmachen auf. Das hat die Jury offenbar überzeugt. Aus den eingesandten Musikbewerbungen hat diese entschieden, die Langenfelder Großstadt-Engel mit einem der ersten drei Plätze für die Kategorie „Bestes Kinderlieder-Album“ auszuzeichnen. Das Finale des Festivals sowie die Übergabe der Auszeichnungen finden am Samstag, 8.Dezember, zwischen 13 und 23 Uhr in der Siegerlandhalle in Siegen statt. Den dritten Platz haben die Großstadt-Engel mit der Nominierung schon sicher in der Tasche. Vielleicht wird‘s noch besser.