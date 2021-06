Gesellschaft : Artur Peplinski ist neuer Präsident des Lionsclubs

LANGENFELD Artur Peplinksi hat zum Jahresmotto „Zurück und in die Zukunft“ gewählt. Es meint die Rückkehr zur persönlichen Begegnung und zu Aktivitäten wie Schlemmermeile und Weihnachtsmarkt.

Bei der Amtsübergabe an Artur Peplinski im Clublokal im Fuhrkamp trafen sich die meisten Mitglieder nach langer Zeit erstmals wieder persönlich. Der 48-jährige Diplom-Ökonom ist Geschäftsführer der in Köln ansässigen Firma igus, die Kunststoff-Maschinenteile herstellt. Er wuchs in Leverkusen auf, studierte in Wuppertal, lebt seit 1998 in Langenfeld, ist mit einer gebürtigen Langenfelderin verheiratet und seit 2019 bei den Lions. Sein Jahresmotto „Zurück und in die Zukunft“ zielt auf die Rückkehr zur persönlichen Begegnung und zu Aktivitäten wie Schlemmermeile, Weihnachtsmarkt, Adventskalender- oder Primelverkauf und Mittsommernachtslauf. Beim Blick in die Zukunft wirbt er für die engere Verzahnung mit den Lady-Lions, mit denen auch 2020 größere gemeinsame Projekte gestemmt wurden.