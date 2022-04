WhatsApp-Betrug : Langenfelderin ist Opfer von WhatsApp-Betrug

Langenfeld Die Polizei im Kreis Mettmann hat eine Welle versuchter und erfolgreicher Betrugsdelikte mit falschen WhatsApp-Nachrichten verzeichnet.

(og) So wurden seit dem 1. April insgesamt vier vollendete Betrugsdelikte mit einem Schaden von jeweils mehreren tausend Euro erfasst. Die Polizei warnt. Am Freitagnachmittag, 1. April, ist eine 82-jährige Langenfelderin Opfer einer Betrügerin geworden. Die Frau bekommt eine WhatsApp – vermeintlich von ihrer Tochter. Die schildert, dass ihr Handy defekt und sie nur unter der angezeigten Nummer erreichbar sei. Im weiteren Chatverlauf bittet die Tochter um die Überweisung einer vierstelligen Summe an ein genanntes Bankkonto, da sie derzeit keinen Zugriff auf ihr online-Banking habe. Die Langenfelderin lässt die geforderte Summe durch ihren Sohn überweisen und stellt leider erst später den Betrug fest. Ähnlich ergeht es einer 72-jährigen Haanerin, die am Dienstagvormittag ebenfalls von eienr falschen Tochter über WhatsApp angeschrieben und um Geld gebeten wurde. Am Mittwoch sind die Betrüger in zwei Fällen im Kreis erfolgreich.