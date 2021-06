Rheinische Meisterschaften : Pferd infiziert – Meisterschaften verschoben

Langenfeld Kurzfristig schlechte Nachrichten für die Rheinischen Meisterschaften: Auf Gut Langfort hat eines der Tiere die hochansteckende Pferdekrankheit Druse. Das Turnier soll nun Anfang September steigen.

Nach einem mehr als anstrengenden Jahr hatte sich der Pferdesportverband Rheinland (PSVR) dank sinkender Inzidenz und zahlreicher Lockerungen gefreut, diesen Monat wieder die Rheinischen Meisterschaften in einem etwas größeren Rahmen austragen zu können. Die Vorbereitungen für das mehrtägige Turnier, das im Kleinen auch schon im Sommer 2020 unter Pandemiebedingungen durchgeführt worden war und dessen neueste Auflage nun diese Woche starten sollte, liefen bereits auf Hochtouren, berichtete Organisatorin Stephanie Ruske. Rund 700 Reiter hatten sich für die einzelnen Prüfungen und Wettbewerbe über die vier Turniertage angemeldet. „Für alle anderen Interessierten wird das Turnier online live übertragen“, erzählte Ruske noch am Freitag-Vormittag zufrieden. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Verband auf Eintrittsgelder verzichtet, um in einer solchen Situation jedem, der Interesse am Pferdesport hat, die Gelegenheit zu geben, kostenlos zuzuschauen. „Das hatte im vergangenen Jahr gut funktioniert, und das wollen wir auch dieses Jahr beibehalten.“ Wobei in der aktuellen Situation zeitgleich jeweils 100 Zuschauer bei den Dressur- und Springprüfungen hätten dabei sein dürfen.