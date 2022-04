Langenfelder Kunstverein : Kunstverein mit neuer Ausstellung

Langenfeld In den Räumen des Langenfelder Kunstvereins ist ab sofort eine Ausstellung der heimischen Künstlerin Renate Garbe zu sehen. Die Vernissage.

Die renommierte Künstlerin Elke Tenderich Veit würdigt das Werk von Renate Garbe. Die Symphonie der Farben sei eine Gesamtheit, eine Fülle, in der verschiedene Elemente zusammen wirken. „Es sind Farben, Formen und Strukturen“, so Tenderich-Veit. Renate Garbe lebt in und mit der Natur, sie fängt die Bildmotive, zum Beispiel während eines Spaziergangs ein. Das Licht, Blätter, die in dicker Schicht auf dem Waldboden liegen, Wasser, das wild um sie spritzt oder ein Himmel voller Sterne. Diese Eindrücke und Erlebnisse bringe sie emotional auf die Leinwand.