Freie Wähler : Bayrischer Minister Aiwanger trifft Taxi-Unternehmer

Monheim Bayerischer Wirtschaftsminister Aiwanger zu Gast bei der FPN in Monheim: Taxi-Unternehmen sehen sich in Großstädten starker Konkurrenz ausgesetzt.

Das Treffen der Landeswirtschaftsminister in Düsseldorf hat der bayrische Wirtschaftsminister Huber Aiwanger jetzt für einen Besuch in der Zentrale der Fachvereinigung Personenverkehr Nordrhein Taxi-Mietwagen (FPN) in Monheim genutzt. Als Bundesvorsitzender der Freien Wähler (FW) traf er dort nicht nur auf Vertreter der Taxi- und Mietwagenbranche, sondern zugleich auf politische Mitstreiter, die ihm für den bevorstehenden Bundestagswahlkampf die Themen des Unternehmer- und Arbeitgeberverbandes mit auf den Heimweg gaben.