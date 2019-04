Langenfeld : Kinder bauen im Martinushof Bienenhotels

Langenfeld Gemeinschaftsaktionen zwischen der Kita Zehntenweg und dem Altenheim gehören zum Alltags-Programm

Fünf Vorschul-Kinder basteln und malen, allerdings nicht in ihrem Gruppenraum in der Kita am Zehntenweg, sondern im Seniorenzentrum St. Martin. Die regelmäßigen Kontakte zwischen Kitas und Alteneinrichtungen gehören zum Alltag. „Mal wird St. Martin gefeiert, mal kommt der Nikolaus, jeden Mittwoch wird musiziert“, erläutert Michaela Eggebrecht, Leiterin der Einrichtung.