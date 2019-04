Monheim : An der Rabenstraße geht’s im Sommer los

Monheim Das 30.000 Quadratmeter große Grundstück gehört einem Immobilienunternehmen und wird nur in Erbpacht vergeben.

Mit einem Jahr Verzögerung wollen die Baugesellschaften, die an der Rabenstraße insgesamt 82 Einfamilienhäuser und zwei Mehrfamilienhäuser bauen, mit dem Vertrieb starten. Einen längeren Abstimmungsbedarf hatte die Frage der Entwässerung des Grundstücks benötigt, erklärt Andreas Apsel, Leiter des Bereichs Straßen Kanäle. Der Kreis Mettmann habe auf Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben gedrungen, wonach das Regenwasser vor Ort versickert werden müsse. Dies geschehe mittels einer unterirdisch angelegten Rigole, darüber werde der Spielplatz errichtet. So wird der Flächenverlust klein gehalten. Inzwischen ist die Lärmschutzwand errichtet worden, die das Baugebiet gegen den Verkehrslärm auf der Baumberg Chaussee abschotten soll.

„Nachdem diese Kämpfe jetzt ausgefochten sind, werden wir im Mai in den Vertrieb starten“, sagt Ingo Lang, Vertriebsleiter bei der Waldner Wohnungsbau GmbH. Das Monheimer Unternehmen wird im Übergang von der Raben- in die Falkenstraße ein Mehrfamilienhaus sowie im Innern das Baugebietes insgesamt 58 Reihenhäuser bauen. „Wir behalten uns vor, ein Baufeld mit maximal acht Einheiten für freistehende Einfamilienhäuser zu reservieren“, so Lang. Das würde man von der Nachfrage abhängig machen. Auf jeden Fall reche das Unternehmen mit 50 Reihenhäusern. Vom Baustil her seien die zweigeschossigen Häuser mit Staffelgeschoss eher modern gehalten, ans Bauhaus angelehnt.