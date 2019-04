Langenfeld/Monheim : Am häufigsten streikt die Batterie

Langenfeld Dennis Becker hilft auch im Kreis Mettmann, wenn der Pannennotruf des ADAC in anklopft.

Wenn für Dennis Becker der Dienst beginnt, steigt er am Wohnort in eine rollende Kfz-Werkstatt ein: In den Schubfächern auf der Ladefläche sind unzählige Hilfsmittel verstaut, von Schraubenschlüsseln über Dosen mit Multiöl und Haftschmierstoff bis hin zum Abschleppseil. Zu den wichtigsten Werkzeugen gehören für den Düsseldorfer die Strommesszange und das Starterkabel: Probleme an der Autobatterie waren mit einem Anteil von 42 Prozent auch im Jahr 2018 die Hauptursache der Pannennotrufe beim Allgemeinen Deutschen Automobilclub (ADAC).

So führen ihn Einsätze immer wieder auch nach Monheim und Langenfeld ebenso wie nach Hilden, Erkrath, Mettmann, Haan – und seltener auch bis nach Solingen. Eingeteilt sind die Straßenwachtfahrer in verschiedene Schichten. Koordiniert werden die Einsätze der gelben Engel in Nordrhein-Westfalen in der Dormagener Hilfezentrale. Der erste Auftrag führt die Pannenhelfer oft in die nähere Umgebung ihres Wohnumfeldes. Auf einem Tablet können die „gelben Engel“ Details des Auftrags einsehen.