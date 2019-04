Monheim : Stadt bietet Freiwiliges Soziales Jahr in ihren Kitas

Monheim (og) Nach dem Schulabschluss wünschen sich Schüler oft Zeit zur Orientierung. Eine Möglichkeit, erste Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln, ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Die Stadt bietet auch das FSJ Kultur und das FSJ Schulen an.

Ein Freiwilliges Soziales Jahr mit dem Schwerpunkt Kultur ist im Ulla-Hahn-Haus, in der Kunstschule, in der Musikschule und im Sojus 7 möglich. Die Freiwilligen gestalten das kulturelle Leben in der Stadt und sollten Interesse am Umgang mit Menschen in verschiedenen Altersgruppen haben. In der Musikschule helfen Interessierte in der Geschäftsstelle, erleben wechselnden Angebote und betreuen die Musikinstrumente. „Wer vielleicht ein Musikstudium anstrebt, kann sich bei uns perfekt vorbereiten. Aber auch Unentschlossene sind willkommen“, lädt Musikschulleiter Jörg Sommerfeld ein.