Monheim: Sojus kürt bei Filmfestival Handyfilme

MONHEIM Das Monheimer Kulturzentrum Sojus 7 hat einen Wettbewerb für Videos gestartet, die mit dem Smartphone aufgenommen wurden.

Die Filme werden nach Einsendeschluss am 27. Oktober von einer fünfköpfigen Jury bewertet. Und die hat es in sich: Der mit dem Hessischen Filmpreis ausgezeichnete Regisseur und Schauspieler Sinan Akkus bewertet die Filme gemeinsam mit der bekannten Dokumentarfilme-Macherin Bettina Braun sowie Editorin Gesa Martin.Mit dabei in der Jury sind auch zwei erfolgreiche Schauspieler: Kais Setti, bekannt aus der Netflix-Serie „Dogs of Berlin“ und Bettina Burchard, die seit zwei Jahren die Hauptrolle in der Serie „Sankt Maik“ spielt.