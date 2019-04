Langenfeld : Polizei: Betrugsfälle sind rückläufig

Langenfeld Nach der Aktionswoche haben Langenfelder „falsche Polizisten“ abblitzen lassen.

(og) Die Kreispolizei ist mit dem Verlauf ihrer Aktionswoche gegen „falsche Polizeibeamte“ vor Ostern in Langenfeld zufrieden: „Wir haben einige Hundert Senioren erreicht und mit ihnen Beratungsgespräche geführt“, sagt Polizeihauptkommissar Oliver Schult. „Besonders erfreulich war, dass vielen Bürgern das Phänomen der ‚falschen Polizeibeamten‘ bekannt war – vor allem, weil sie in der Presse davon gelesen hatten.“ Die unterschiedlichen Ausprägungen der Masche waren jedoch nicht geläufig. „Deshalb haben wir auf dem Langenfelder Marktplatz wertvolle Aufklärungsarbeit geleistet“, ist sich der Einsatzleiter sicher.

Schult ist überzeugt, dass die Maßnahmen erste Früchte tragen: „Seit Beginn der Aktionswochen Mitte März in Haan haben wir im gesamten Kreis bislang nicht einen einzigen erfolgreichen Betrugsfall durch falsche Polizeibeamte registriert.“ Die Polizei setzt deshalb ihre Aktionswochen vom 29. April bis 3. Mai in Velbert sowie vom 20. Mai bis 24. Mai in Hilden fort.