Skaterhockey : Devils sind nach dem Umzug angekommen

Langenfeld Bilanz steht nach fünf Spielen in der 2. Bundesliga Süd bei sieben Punkten und Rang vier.

Wer umzieht, braucht manchmal ein paar Wochen Zeit, um sich in der neuen Umgebung wohlzufühlen. Die SG Langenfeld Devils haben zwar im Frühjahr nicht ihre Wohnung gewechselt, aber sie spielen seit dem Beginn der neuen Saison 2019 nicht mehr in der Nordgruppe, sondern in der 2. Skaterhockey-Bundesliga Süd. Insgesamt hat sich die Mannschaft von Trainer Thomas Schütt auch gut eingelebt – obwohl sie jetzt gegen die Badgers Spaichingen mit 5:6 nach Penaltyschießen (3:2, 0:2, 2:0) den Kürzeren zog. Aus den ersten fünf Spielen holte der Vierte Langenfeld insgesamt sieben Punkte – eine ordentliche Bilanz.