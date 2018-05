Monheim : Stadt sucht junge Leute für ein Freiwilligenjahr Kultur

Monheim Nach dem Abschluss mit anstrengenden Prüfungen brauchen viele ehemalige Schüler erstmal Zeit zur Orientierung. Eine Möglichkeit, erste Erfahrungen im Berufsleben zu sammeln, ist ein Freiwilliges Soziales Jahr. Die Stadt bietet neben dem klassischen FSJ auch das FSJ Kultur und das FSJ Schulen an. Zum ersten Mal ist nun die Musikschule dabei. Dort können sich Freiwillige gemeinsam mit Lehrkräften im Unterricht, bei der Schülerbetreuung sowie der Betreuung der zahlreichen Musikinstrumente engagieren. Die täglich wechselnden Angebote bieten einen guten Einblick in die Arbeit. Darüber hinaus lernen Freiwillige bei Veranstaltungen die Bereiche Planung, Marketing und Technik kennen. "Perfekt wäre natürlich jemand, der oder die ein Musikstudium anstrebt und sich so vorbereiten will", wirbt Musikschulleiter Jörg Sommerfeld. Aber auch Unentschlossene sind willkommen.

Freie Stellen gibt es auch noch im Ulla-Hahn-Haus, wo sich Freiwillige mit Kinder- und Jugendliteratur auseinandersetzen, Projekte planen, das Team bei zahlreichen literaturpädagogischen Angeboten unterstützen und die Strukturen und Kooperationen kennenlernen können. Das soziokulturelle Zentrum Sojus 7 bietet die Möglichkeit, verschiedene Bereiche einer Kultureinrichtung zu erleben - von der Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen über die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bis zu eigenen Projekten und dem Einsatz bei Veranstaltungen. Das Freiwillige Soziale Jahr beginnt am 1. September 2018.

Informationen zu den FSJ-Kultur-Stellen gibt es auf der Seite www.fsjkultur-nrw.de. Bewerbungen per E-Mail an bewerbung@freiwilligendienste-kultur-bildung-nrw.de richten. Informationen zum FSJ in Monheimer Schulen findet man auf der städtischen Internetseite, "Ausbildung und Stellen".

