Langenfeld : Verlag zeichnet Finanzexperten aus

Langenfeld Die Langenfelder Prometheus Vermögensmanagement GmbH wurde vom Finanzen Verlag als eine der besten Vermögensverwalter Deutschlands ausgezeichnet. Seit über einem Vierteljahrhundert zeichnet der Finanzen Verlag besonders erfolgreiche Akteure, Unternehmen und Produkte der Finanzindustrie mit den Goldenen Bullen aus.

In der Kategorie „Vermögensverwalter des Jahres 2019“ ergatterte die Langenfelder Prometheus Vermögensmanagement GmbH den dritten Platz. Die Prometheus-Geschäftsführer André Kunze und Marc Pasdag nahmen im Rahmen der Preisverleihung an dem Gala-Abend in München teil.