Unfall in Langenfeld : Auto rammt Hauswand von Altenheim - Zwei Verletzte

Langenfeld Beim Abbiegen hat eine 20-jährige Autofahrerin am Montagabend in Langenfeld die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Sie krachte gegen die Hauswand eines Altenheims. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Montagabend gegen 20.30 Uhr fuhr eine 20-jährige Erkratherin mit einem Auto die Richrather Straße in Langenfeld in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Richrather Straße, Solinger Straße, Theodor-Heuss-Straße bog sie nach rechts in die Theodor-Heuss-Straße ab und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug.