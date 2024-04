A3-Dauerbaustelle Langenfeld A 3: Arbeiten an Anschlussstelle behindern Verkehr

(og) Für Samstag (20. April) und Sonntag (21. April), jeweils zwischen 8 und 17 Uhr, kündigt die Autobahn GmbH Verkehrsbehinderungen rund um die A3-Anschlussstelle Solingen an. Dann steht Verkehrsteilnehmenden auf der A3 in Richtung Frankfurt im Bereich der Anschlussstelle Solingen nur eine von drei Fahrspuren zur Verfügung. Der Grund: Die Autobahn GmbH Rheinland saniert die Anschlussstelle Solingen sowie die A3 rund um die Anschlussstelle. Zugleich kündigt die Autobahn GmbH weitere Einschränkungen sowohl für die A3-Anschlussstelle Solingen sowie im Autobahndreieck Langenfeld A3/A542 an. Von Montag, 22. April, bis Freitag, 10. Mai, können Fahrer auf der A3 in Richtung Frankfurt nicht in der Anschlussstelle Solingen abfahren. Von Montag, 22. April, bis Freitag, 14. Juni, kann in der Anschlussstelle Solingen nicht auf die A3 Richtung Frankfurt aufgefahren werden. Und von Freitag, 10. Mai, bis Freitag, 14. Juni, können Verkehrsteilnehmer, aus aus Oberhausen kommend, im Autobahndreieck Langenfeld nicht von der A3 auf die A542 nach Monheim fahren. Umleitungen sind mit rotem Punkt ausgeschildert.