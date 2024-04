Zu Fuß geflüchtet in Wülfrath 21-jähriger rammt eine Hauswand

Wülfrath · Der Wuppertaler kam in der Nacht zu Sonntag in Schlupkothen von der Fahrbahn ab und flüchtete zu Fuß. Es entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe an Auto und Hauswand.

08.04.2024 , 13:07 Uhr

Der Unfall ereignete sich in Schlupkothen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Eine beschädigte Hauswand, eine Flucht, ein geschätzter Gesamtschaden von rund 11.000 Euro und 1,3 Promille Alkohol – so ließt sich die Bilanz eines Unfalls in Schlupkothen, den ein 21-jähriger Wuppertaler verursacht hat. Wie die Kreispolizei Mettmann mitteilt, ereignete sich der Unfall in der Nacht auf Sonntag, 7. April. Die Beamten wurden gegen 00.55 Uhr von einem Anwohner zur Einsatzstelle alarmiert, nachdem der Fahrer eines roten Kleinwagens von der Straße Koxhof kommend beim Abbiegevorgang in den Oberdüsseler Weg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Hausecke kollidiert war. Der 21-jährige Wuppertaler hat den Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, verlassen. Er floh über den Oberdüsseler Weg in Richtung Wuppertal von der Unfallörtlichkeit. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen deshalb zunächst in Höhe der Einmündung der Straße „Zum Löh“ nur auf das stark verunfallte Unfallfahrzeug, ein Skoda, welches am Fahrbahnrand abgestellt war. Im Rahmen erster Ermittlungen an der Halteranschrift konnte der Wuppertaler jedoch angetroffen werden. Der alkoholisierte 21-Jährige gab zu, den Unfall verursacht und anschließend zu Fuß geflüchtet zu sein. Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille (0,63 mg/l). Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Drogenkonsum. Deshalb brachten die Polizeibeamten den Wuppertaler zur weiteren Beweisführung zur nächsten Polizeiwache, wo die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt wurde. Die Beamtinnen und Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und stellten den Führerschein des Wuppertalers sicher. An dem nicht mehr fahrbereiten Skoda Fabia entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Der Sachschaden an dem betreffenden Haus wird von der Polizei Mettmann auf circa 2000 Euro geschätzt.

(RP/am)