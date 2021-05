Kindergarten in Mettmann : Auf dem Spielplatz oder im Netz – Kita-Gruppen halten zusammen

Mettmann Kinder, Eltern und Erzieher der evangelischen Kita Donaustraße versuchen, aus der Corona-Krise gemeinsam das Beste zu machen. Dabei werden Kinder von zuhause aus per Internet zugeschaltet.

„Es ist sehr wichtig, den Wehmutsschmerz zu senken“, weiß die Einrichtungsleiterin. Viele Mädchen und Jungen haben nun schon zum zweiten Mal ihren Geburtstag ohne ihre Kita-Freunde gefeiert. „Und das ist sonst ein Ereignis, bei dem unter anderem gemeinsam gebacken wird.“ Viele sind von den Freunden abgeschnitten – in einer Entwicklungshase, in der das soziale Leben außerhalb der Familie gerade erst eingeübt wird. „Also werden nicht nur Elternabende per Zoom gestaltet, sondern auch Angebote wie Tanz, Gesang, kreatives Gestalten oder Bilderbuch-Kino.“ Selbst eine Schlafanzugparty fand statt. „Die Digitalisierung scheint für die Kinder vollkommen normal zu sein“, beschreibt Dagmar Arbeiter die positiven Resonanzen auf all diese Angebote.