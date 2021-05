Kinderbetreuung in Düsseldorf : Kita erhält ein Außengelände auf einem Flachdach

Claudia Borghoff, Valerie Herlyn und Wulff Aengevelt (v.l.) auf dem mehrere Meter hohen Flachdach mit dem großen Kita-Außenbereich. Foto: Julia Brabeck

Düsseldorf Die Idee, einen Spielbereich auf das Dach zu verlegen, ist bislang in Düsseldorf einmalig und könnte dazu anregen, an weiteren Standorten so fehlende Flächen zu kompensieren.

Von Julia Brabeck

Ein wegweisendes Pilotprojekt könnte die neue Kindertagesstätte an der Düsselthaler Straße 46 werden. Denn dort ist ein 500 Quadratmeter großes Außengelände mit Gartenhäuschen und zahlreichen Spiel- und Klettergeräten in luftiger Höhe auf einem Flachdach entstanden. „Ohne diese Lösung hätte die Kita nicht realisiert werden können, denn sonst wäre dort kein Platz für den gesetzlich vorgeschriebenen Außenbereich gewesen“, sagt Wulff Aengevelt, Geschäftsführender Gesellschafter von Aengevelt Immobilien.

Die Gesellschaft hat das Wohnhaus gekauft, an dem sich im Hinterhof eine alte Glaserei anschloss. Die Idee, für deren Nachnutzung eine Kindertagesstätte einzurichten, deren Außenbereich auf dem Flachdach angelegt wird, stieß schnell auf viel positive Resonanz. „Auch vom zuständigen Landschaftsverband Rheinland und dem Jugendamt, obwohl diese so etwas noch nie gemacht haben“, sagt Aengevelt. Er ist begeistert, dass sein ungewöhnliches Konzept funktioniert hat. „Wir haben gezeigt, dass das Projekt wirtschaftlich, juristisch, planungs- und genehmigungsrechtlich machbar ist.“ Und möglichweise Vorbildfunktion für weitere Kitas in Düsseldorf haben wird. „Aus meiner Sicht müssen wir alle qualitativ machbaren Möglichkeiten in Innenstadtbereichen ausloten“, sagt Jugendamtsleiter Johannes Horn.

Insgesamt 15 Monate dauerten die Bauarbeiten, bei denen zunächst die alte Gewerbehalle bis auf den Rohbau zurückgebaut wurde. Ende April konnte dann die Kita „Düsseldorfer Löwen“ eröffnen, deren Träger das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF), ein bundesweit tätiges, christlich geprägtes Unternehmen der Sozialwirtschaft, ist. Neben dem ungewöhnlichen Außenbereich besitzt diese auch noch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Wie viel Strom diese liefert, wird auf einem Monitor im Eingangsbereich übertragen.

51 Kinder in drei Gruppen werden bei den Düsseldorfer Löwen betreut. Zurzeit sind es aber nur 15 Jungen und Mädchen. „Der Bedarf ist eindeutig da und es gibt mehr Kinder, als wir aufnehmen könnten, aber uns fehlen noch die entsprechenden Mitarbeiter“, sagt Claudia Borg­hoff, Verbundleitung der EJF-Kitas in Düsseldorf.