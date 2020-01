Volleyball : Ohne Zuspieler zum Spitzenteam

Wir derzeit beim VC Ratheim vermisst: Marcel Steffens (mit der Nummer 18/hier in einer älteren Angriffsszene mit Philipp Jantzen) nimmt als Zuspieler eine Schlüsselposition beim Volleyball-Oberligisten ein. Foto: August Kohlen (nipko)/Kohlen,August (nipko)

Volleyball Volleyball-Oberligist VC Ratheim reist am Samstag mit Personalsorgen auf der Schlüsselposition zum Tabellenführer FCJ Köln II.

Große Teile der Welt fiebern in der Nacht zu Montag dem 54. Super Bowl entgegen – sie erwarten ein Sportspektakel der Extraklasse, das wohl in erster Linie auch von den beiden Quarterbacks der Kansas City Chiefs und der San Francisco 49ers bestimmt werden wird. Denn die beiden sind die Lenker und Denker des Spiels, sie treffen die wichtigen Entscheidungen im Offensivspiel ihrer Teams. Sollte einer der beiden ausfallen, wäre das gelinde gesagt eine Katastrophe.

Für den Volleyball-Oberligisten VC Ratheim ist diese Katastrophe bereits Realität, denn knapp eineinhalb Wochen ist es her, dass Marcel Steffens im Training umgeknickt ist und sich eine Fußverletzung zugezogen hat. Außenstehende werden sich jetzt sicher die Frage stellen: Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Die Erklärung lautet: Der Zuspieler beim Volleyball hat eine ähnlich exponierte Aufgabe wie der Quarterback beim American Football – und Marcel Steffens ist der einzige Zuspieler in Reihen des Volleyball-Oberligisten, dem damit der Regisseur des Spiels abhandengekommen ist.