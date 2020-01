Hallenfußball : Neue Regeln bei Kreis-Titelkämpfen kommen gut an

Bei den Nachwuchs-Hallenmeisterschaften siegten Ratheims A-Junioren. Der 1. FC Heinsberg-Lieck hatte zweimal die Nase vorn.

Sportlich setzte in diesem Jahr der Nachwuchs des 1. FC Heinsberg-Lieck ein Ausrufezeichen. Und das war bei den Jüngsten der Fall. Ganz klare Sache war dabei das Endspiel der E-Junioren, in dem Gegner Tus Germania Kückhoven beim 5:0-Sieg der Kreisstädter keine Chance hatte. In einem hochklassigen Finale der D-Junioren ging es beim Heinsberger 1:0 über Wegberg-Beeck dann doch etwas enger zu. „Es war beeindruckend, wie die Heinsberger in den jüngsten Klassen aufgetreten sind. Man sah schon bei der Art des Aufwärmens, dass man dort tolle Arbeit leistet“, sagte Turnierleiter Marco Hermanns. Dort ginge es schon zu, wie bei den älteren Jahrgängen. Ein spannendes Endspiel sahen die Zuschauer in der gut besuchten Halle bei den B-Junioren, wo sich Wegberg-Beeck und die Spielgemeinschaft Effeld/Karken gegenüberstanden. Am Ende setzte sich die SG mit 4:3 Treffern durch. In der Altersklasse der A-Jugendlichen holte sich abschließend der VfJ Ratheim den Titel. Den jungen Ohofern gelang ein 2:0 gegen den SC Selfkant.