Hochwasser in Hückelhoven : Lage entspannt sich weiter – Evakuierte sollen zurück in die Häuser

Die Pegelstände sinken, die Menschen können nach und nach zurück in ihre Wohnungen. Die Evakuierten aus Hilfarth (hier ein Bild der Breite Straße) müssen sich noch etwas gedulden. Foto: Marvin Wibbeke

Hückelhoven Am Samstagmorgen beginnt die Stadt Hückelhoven damit, die evakuierten Menschen zurück in die Häuser zu lassen. Zahlreiche Teams mit Fachkräften und Helfern sind vor Ort.

Mit erfreulichen Nachrichten hat sich der Hückelhovener Bürgermeister Bernd Jansen am Samstagmorgen in einer Videobotschaft an die Bürger seiner Stadt gewandt. „Die Wasserpegel sinken weiter, auch in einer zufriedenstellenden Geschwindigkeit“, sagt er. Die Erleichterung schwingt in seiner Stimme mit. Auch wenn noch viel zu tun ist und niemand die Füße hochlegen wird, so ist ein Moment der mentalen Entspannung wichtig für alle, die seit Mittwochmittag quasi im Dauereinsatz sind.

Nun werde versucht, so schnell wie möglich Normalität herzustellen. Oberstes Ziel sei die Rückkehr der evakuierten Menschen in ihre Häuser und Wohnungen. Dafür wurden Teams gebildet mit Helfern des Energieversorgers NEW, des Technischen Hilfswerks (THW), der Feuerwehr und der Stadtverwaltung, die in den betroffenen Straßen und Stadtgebieten vor Ort sind.

„Beginnen werden wir in Ratheim“, sagt Jansen. Dort sei die Lage am entspanntesten, die Burgstraße ist inzwischen wieder befahrbar, daher könnten die Menschen auch wieder zurück. „Wir kontaktieren Sie“, betont der Bürgermeister. Mit den Teams vor Ort sollen die Bürger dann eine Begehung machen, um zu schauen, ob Wasser in den Kellern ist oder ob Wasserschäden zu verzeichnen sind. Der Strom könne nur dann wieder angestellt werden, wenn keine Gefahr mehr bestehe. So sei es möglich, dass Menschen in die Häuser zurück und die oberen Etagen nutzen können, es mit dem Strom aber noch etwas dauere.

Bernd Jansen bittet die Bürger aus Hilfarth und Brachelen um etwas Geduld. Der Krisenstab habe einen Plan erstellt, nach dem zunächst die Menschen in Ratheim zurückkehren sollen, anschließend folgen Hilfarth und Brachelen. „Wir tun alles dafür, dass die Evakuierten so schnell wie möglich zurück in die Häuser können“, versichert er.

Für das Gewerbegebiet in Brachelen versuchen die vielen Helfer, bis Montag wieder Normalität herzustellen. Jansen berichtet von einigen Gewerbetreibenden, die bereits mit den ersten Aufräumarbeiten in ihren Betrieben begonnen haben. Auch dort sichert der Bürgermeister Unterstützung zu.