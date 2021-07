Hochwasser der Rur bedroht Wassenberger Ortsteil : Ophoven fürchtet die Flut

Foto: Michael Heckers 13 Bilder Ophoven an der Rur fürchtet die Flut

Ophoven Mit Sandsäcken versuchen die Menschen in Wassenberg-Ophoven verzweifelt, ihr Hab und Gut vor den herannahenden Wassermassen der Rur zu schützen. Hunderte Freiwillige packen mit an. Ob ihre Tatkraft belohnt wird, entscheidet sich in den nächsten Stunden.

Alle sind sind da und packen mit an. Über eine lange Menschenkette schmeißen sich die freiwilligen Helfer die weißen Sandsäcke zu und platzieren diese am Ende des Schützenwegs in Ophoven in der Nähe der Rur, die längst über die Ufer getreten ist und die umliegenden Felder geflutet hat. „Wir wollen nicht nochmal eine solche Katastrophe erleben wie vor zehn Jahren“, sagt das Ophovener Urgestein Wiljo Caron, Vorsitzender der Kinderkrebshilfe, beim sorgenvollen Blick auf die Rur.

Die Menschen in Ophoven sind in großer Sorge. Sie haben Angst um ihre Häuser und Autos, um ihr Hab und Gut, fürchten um ihre Existenz. In Ophoven wissen die Menschen, wovon sie reden. Vor gut zehn Jahren, am 14. Januar 2011, kamen die Wohngebiete von Ophoven ganz knapp mit einem blauen Auge davon. Nur dank des gemeinsamen Noteinsatzes von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und engagierten Bürgern konnte ein kompletter Deichbruch und die Überflutung angrenzender Bereiche durch das Schmelzhochwasser in letzter Minute verhindert werden. Mehr als 500 Sandsäcke waren damals erforderlich, um die Lecks im Damm notdürftig zu stopfen.

Info Das ist die Rur ohne h Die Rur entspringt im Hohen Venn in Belgien. Nach zehn Kilometern fließt sie bei Kalterherberg nach Deutschland, strömt weiter durch die Talsperrenlandschaft der Nordeifel und verlässt das Mittelgebirge bei Kreuzau, um auf flachem Terrain über Düren und Jülich, Hückelhoven und Wassenberg nach 130 Kilometern deutsches Gebiet zu verlassen. Danach geht es 21 Kilometer durch die Niederlande, wo die Rur in Roermond in die Maas mündet. Sie ist somit 160,7 Kilometer lang.

Jetzt ist es wieder soweit. Der neue Damm, der den Menschen in Ophoven nach der Beinahe-Katastrophe vor gut zehn Jahren vom Wasserverband Eifel-Rur versprochen worden war, wurde in der geplanten Form nie gebaut. „Neue Berechnungen sollen ergeben haben, dass das Hochwasser an Ophoven vorbeifließt. Wir alle hoffen sehr, dass diese Berechnungen stimmen“, sagt Ingo Ramakers und legt einen weiteren Sandsack ab. Der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende aus dem Wassenberger Stadtrat und die Menschen in Ophoven gehen lieber auf Nummer sicher. Sie wollen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, um ihr Hab und Gut so gut es geht zu schützen. Die Wassermassen der Rur sind schon jetzt kaum zu kontrollieren. Die große Sorge der Ophovener ist, dass die Situation außer Kontrolle gerät, wenn die Wassermassen der übergelaufenen Rurtalsperre den Kreis Heinsberg und ihren Heimatort erreichen. Der Wasserverband Eifel-Rur kündigt an, dass die Rurtalsperre am Donnerstagabend (15. Juli) gegen 20 Uhr überlaufen wird und es daher am Unterlauf der Rur zu massiven Überschwemmungen kommen wird.

„Alle geben ihr Bestes. Die Hilfsbereitschaft ist enorm“, sagt Ingo Ramakers und zeigt auf die vielen Hundert Helfer am Schützenweg. Die Verantwortlichen der Wassenberger Feuerwehr, die am gleichen Tag auch schon in den schlimmsten Krisengebieten in Übach-Palenberg, Geilenkirchen und Heinsberg-Randerath geholfen haben, signalisierten im Laufe des Donnerstags (15. Juli), dass ihre Kapazitäten nicht mehr ausreichen und sie auf die Unterstützung freiwilliger Helfer angewiesen sind. Über die sozialen Netzwerke kam der Hilferuf bei den Ophovenern und in den umliegenden Orten schnell an. Fortan wurden vor dem Sportplatz des SV Ophoven am Schützenweg Sandsäcke gepackt. „Es ist beeindruckend, wie die Menschen in Krisenzeiten zusammenhalten. Sogar aus den Nachbardörfern Effeld und Steinkirchen sind sie gekommen“, sagt Wiljo Caron.

Etliche Sportler des SV Ophoven, Musiker des Trommler- und Pfeiferkorps Ophoven und Mitglieder der übrigen Dorfvereine arbeiten an der Schützenstraße Hand in Hand. Ob jung oder alt, ob Männlein oder Weiblein – man hat den Eindruck, dass seit Beginn des Hochwassers ganz Ophoven auf den Beinen ist und sich dem Kampf gegen die Fluten stellt. Zwischen all den freiwilligen Helfern und unzähligen Feuerwehrfahrzeugen ist in Ophoven auch der Landtagsabgeordnete Thomas Schnelle zu sehen. Der Kleingladbacher hatte tags zuvor schon den Menschen in Wassenberg-Süd geholfen, die von den Wassermassen überrascht wurden. Dort waren Häuser und Keller voll Wasser gelaufen.

Ob das außergewöhnliche Engagement der Ophovener Dorfgemeinschaft mit Unterstützung von Auswärtigen, Feuerwehr und THW belohnt wird und die lange Barriere aus weißen Sandsäcken den Wassermassen standhält, wird sich in den nächsten Stunden zeigen. Die vielen Hundert Menschen, die in Ophoven verzweifelt ihr Hab und Gut zu schützen versuchen, hätten es mehr als verdient.