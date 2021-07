Über 100 Haushalte evakuiert : Leichtes Aufatmen in Hückelhoven – Pegelstände sinken

Hückelhoven Der Krisenstab der Stadt bleibt trotz der vorsichtigen Warnung in Alarmbereitschaft. Der am Donnerstag aufgestellte Plan ist aufgegangen.

Mehr als 100 Haushalte hatten sie zuvor vorsorglich evakuiert, 15 in Brachelen, 60 in Hilfarth und 30 in Ratheim. Etliche Keller sind vollgelaufen und müssen nun nach und nach leer gepumpt werden. Auch standen einige Straßen unter Wasser, die von Polizei und Feuerwehr für die Durchfahrt gesperrt werden mussten. „Das Wichtigste ist aber, dass es keine Verletzten, keine Vermissten und keine Toten gab“, sagt Bernd Jansen glücklich. Die schlimmsten Befürchtungen, die er und sein Krisenstab am Donnerstagabend noch hatten, sie trafen glücklicherweise nicht ein.

Die aus Brachelen kommenden Wassermassen sorgten auch in Hilfarth für gesperrte Straßen. Schon in den Morgenstunden war eine Senke auf der Breite Straße vollgelaufen, drückte auch in die Braunstraße und setzte dort einen Spielplatz komplett unter Wasser. An der Rurbrücke in Hilfarth drohte der Fluss über die Ufer zu treten, bis an die Kante vor der Gaststätte Sodekamp-Dohmen stand die Rur bereits. Doch ab Freitagmittag ging der Pegel langsam zurück. Von seinem Garten aus hatte Josef Königs einen guten Blick in Richtung Brücke. „So hoch war das Wasser hier noch nie“, sagt er, der seit mehr als 80 Jahren in Hilfarth lebt. Am Abend zuvor hatte er sein Auto umgeparkt und etwas in Sicherheit gebracht, in der Nacht war er jede Stunde draußen, um die Entwicklung zu beobachten.