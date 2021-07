Hochwasser in NRW : Drei Häuser und Teil einer Burg eingestürzt

Erftstadt In Erftstadt-Blessem sind drei Häuser komplett und Teile der historischen Burg eingestürzt. Es läuft eine große Rettungsaktion, die Stadt Köln stellt Notunterkünfte zur Verfügung. Angaben zu einem Todesopfer hat die Stadt zurückgezogen.

Die Verwaltung des Rhein-Erft-Kreises hat Angaben zu bislang einem bekannten Todesopfer im besonders betroffenen Erftstadt zurückgenommen. Der vermeldete Todesfall sei wohl fälschlicherweise mit dem Hochwasser in Verbindung gebracht worden, wie ein Sprecher des Kreises am Freitag sagte. Durch massive und schnell fortschreitende Unterspülungen sind mehrere Gebäude ganz oder teilweise eingestürzt.

Nach aktuellem Stand seien drei Wohnhäuser und ein Teil der historischen Burg eingestürzt. „Wir gehen von mehreren Toten aus, wissen es aber nicht“, sagte der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Im bisher durchforsteten östlichen Teil des Ortes gebe es keine Todesopfer, alle dort lebenden Menschen seien in Sicherheit. „Aber das ist noch nicht die ganze Stadt.“ Die Lage in Erftstadt sei „wegen der Dynamik“ zurzeit „ganz besonders kritisch“ und noch sehr unübersichtlich.

55 Menschen seien aus von den Fluten betroffenen Häusern gerettet worden, sagte ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises. 15 Personen seien in dem gefährdeten Bereich noch in ihren Häusern eingeschlossen. Die Bundeswehr rücke mit Transportpanzern an, um bei der Bergung der Eingeschlossenen zu helfen. Er appellierte dringend an bereits evakuierte Bewohner, nicht in ihre Häuser zurückzukehren: "Die Rückkehr ist lebensgefährlich."